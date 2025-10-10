Costa de Marfil y Senegal, obligados a esperar al martes para sellar el billete

El cuadro costamarfileño, que necesitaba vencer en Seychelles y que Gabón perdiera en Gambia, goleó por 0-7 en Saint Pierre, donde sentenció el partido en la primera parte con un 0-4.

Ibrahim Sangaré, de penalti, Emmanuel Agbadou, Oumar Diakite y Evann Guessand marcaron antes del descanso, y en el segundo periodo incrementaron la cuenta Yan Dimonadé, Simon Adingra y el exazulgrana Franck Kessie.

No pudo celebrarlo porque Gabón se impuso en un partido loco a Gambia (3-4) con un póker de Pierre-Emerick Aubameyang en un partido en el que llegó a estar por detrás en el marcador por 3-2, pero que al final sentenció y hasta sufrió unos minutos por la doble amarilla que vio el propio exdelantero del Barcelona.

Costa de Marfil lidera el grupo F con 23 puntos, uno más que Gabón. En la última jornada, el martes, los marfileños recibirán a Kenia y los gaboneses a Burundi.

Por su parte, Senegal goleó también a domicilio a Sudán del Sur por 0-5, pero no se cumplió la otra premisa porque RD Congo venció en el campo de Togo (0-1).

Un doblete de Ismaila Sarr y goles de Sadio Mané, Nicolas Jackson, de penalti, y Cherif Ndiaye firmaron el triunfo del equipo de Pape Bouna Thiaw en Juba que le deja en cabeza del grupo B con dos puntos de ventaja sobre RD Congo, ganador en Togo con una diana del bético Cedric Bakambu a los siete minutos.

El martes Senegal recibirá a Mauritania y los congoleños a Sudán.

Hasta el momento han asegurado su presencia en el Mundial 2026 por la Confederación Africana (CAF) las selecciones de Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como campeones de sus grupos. Quedan, por tanto, cinco ganadores de serie. Los cuatro mejores segundos disputarán dos eliminatorias y el ganador accederá al torneo de repesca intercontinental.