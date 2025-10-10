Dani Olmo se retira del entrenamiento y se somete a pruebas médicas

Tras iniciar el entrenamiento con el resto de los internacionales, Dani Olmo comunicó al cuerpo técnico en la parte de la sesión a puerta cerrada sus malas sensaciones y se retiró para ser sometido a pruebas médicas.

"Dani no ha entrenado durante toda la semana por cansancio y alguna molestia", confirmó a la conclusión de la sesión el seleccionador Luis de la Fuente.

"Hoy ha entrenado quince minutos, no se encontraba cómodo y ha dejado de entrenar. Le han hecho unas pruebas y en breve nos dirá el cuerpo médico. El resto del equipo están bien", añadió.

Ante las bajas de Lamine Yamal, Nico Williams o Fabián, Dani Olmo fue convocado con firmes opciones de regresar al equipo titular ante Georgia, en un partido para el que queda descartado.

