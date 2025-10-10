De la Fuente: "Durante toda la semana se habla de todo menos de Georgia"

"Durante toda la semana se habla de otras cosas menos de Georgia y nos estamos jugando la clasificación para el Mundial", recordó De la Fuente en rueda de prensa. "Hay que ganar estos partidos. El de mañana es complicado ante un rival con muy buenos jugadores. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar. Estamos mentalizados y vamos a ir a por el partido".

Además, De la Fuente asume numerosas bajas que aumentan con la lesión de última hora de Dani Olmo. Lejos de lamentarse por la ausencia de futbolistas como Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Rodri Hernández, Lamine Yamal o Nico Williams, destacó otros referentes que tiene en su grupo.

"Somos unos privilegiados, tenemos un equipo en un punto de madurez fantástico. Tenemos jugadores que desempeñan funciones con autoridad como Oyarzabal, Mikel Merino, Ferran Torres, que tienen un peso muy importante dentro del equipo. Es de nuestras mayores fortalezas", resaltó.

"Repito una frase mucho a los jugadores, les digo que son los mejores. No es un halago gratuito, conozco bien el fútbol internacional y sé el nivel que hay en todo el mundo. Nuestros futbolistas son los mejores. No nos da vértigo competir por el Mundial, vamos primero a clasificarnos y luego hay que desdramatizar los resultados y las derrotas. Ser campeón de algo es muy difícil. Estar en disposición de hacerlo es el verdadero éxito y tenemos una gran selección para intentarlo", añadió.

En el día mundial de la salud mental, el seleccionador español contó su experiencia en el cargo y la manera en la que afronta la presión, la crítica y los momentos de dificultad que asume.

"Lo manejo con la mayor de las naturalidades. Una de las palabras clave es equilibrio. Me ayuda mucho tenerlo, no pensar que el éxito es el más grande cuando lo consigues y que no vales cuando no llega. Desde esa naturalidad que transmito a mis jugadores es lo que les pido, ser honestos, honrados y dar lo mejor de uno mismo. No existe el fracaso, eso quita tensión", reflexionó.

"Cuando uno da todo, es imposible pedirle más. En mi caso la conciencia está tranquila. Voy al límite y sé que el rival también juega. Sé que la crítica existe y a lo que se está expuesto. Se lleva con naturalidad y vivo ajeno a ella para que no me haga daño. Soy feliz, tomo decisiones en libertad y, cuando me equivoco, no me influyen factores externos", añadió.

Sin desvelar si tendrá minutos tras la lesión de Dean Huijsen, De la Fuente valoró el regreso de Aymeric Laporte a la selección. "Ya demostró en el pasado que jugando en Arabia tenía nivel mundial y ahora compite en el Athletic jugando Champions y Liga. Enseguida va a aparecer el mejor Laporte, está en ese proceso, pero ya tiene un nivel que querrían la mayoría de centrales", defendió.

Terminó valorando el regreso de una versión goleadora de Ansu Fati, con las puertas abiertas a su regreso a la selección. "Es un jugador al que hacemos seguimiento y está marcando goles, le conocemos muy bien y le hemos valorado", al tiempo que puso de relieve que se alegra por Ansu ya que "es un futbolista muy interesante para el futuro de la selección española".