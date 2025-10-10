De la Fuente y Mikel Merino confían en que Elche pueda disfrutar de la selección española

"Vamos a esperar, espero que no pase nada por la seguridad de todos los que están viviendo en aquella zona. Hemos modificado el plan de viaje, es un asunto menor y esperamos que se celebre el partido con total normalidad por el bien del espectáculo", manifestó De la Fuente.

En la misma línea se expresó Mikel Merino, que pidió precaución hoy a la gente que vive en zonas donde cae mucha lluvia, con el deseo de que mañana haya tregua para poder jugar el partido.

"Son cosas que tiene la vida y el fútbol, imprevistos que no contábamos a lo que nos tenemos que adaptar. Viajar mañana no nos va a trastocar nada a nivel mental, veremos como evoluciona el temporal, pero lo principal es la salud de las personas, que la gente se encuentre bien", dijo en rueda de prensa Mikel merino.

"Hemos tenido un ejemplo hace no mucho de un caso demasiado desgraciado. Lo principal es que esté la gente sana y salva, y luego si se puede que vengan a animarnos a Elche, porque siempre es una fiesta cuando la selección juega y sentimos a la gente alegre", añadió.

La selección española cambió su plan de viaje inicial por la DANA Alice y no volará en la tarde del viernes. Lo hará en la mañana del sábado, día del partido ante Georgia, que está previsto arranque a las 20:45 horas en Elche.