El Athletic impulsa la educación física de 8.000 niños refugiados palestinos en Siria

En esta iniciativa, presentada en San Mamés, el Athletic asume el coste de la contratación de 16 docentes, su formación y acompañamiento en sesiones a distancia por parte de técnicos del club rojiblanco además de la donación de material deportivo.

Honey Thaljieh, excapitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina, forma parte también de este proyecto que supone, según destacó la que también fue embajadora del Athletic durante el 125 aniversario, "un apoyo muy importante" para la población palestina en una situación tan extrema como la que atraviesan".

Thaljieh dio "por supuesto, la bienvenida al alto el fuego" recién declarado en Gaza, pero recalcó que "la paz no se consigue solo con un alto el fuego" y que este primer paso "tiene que tener mayor recorrido".

Por su parte, Bárbara Ruiz Balzola, de UNRWA Euskadi, destacó la importancia del respaldo a su labor en favor delos refugiados palestinos por parte de un club como el Athletic y la "gran repercusión" del reconocimiento del pasado sábado en San Mamés en unas imágenes "que han dado la vuelta al mundo".

Ruiz Balzola recordó que UNRWA "gestiona 9 campos de personas refugiadas, 102 escuelas, 23 centros de salud primaria y 2 clínicas móviles, atendiendo las necesidades básicas de más de 438.000 personas".

"La situación en la que sobrevive la comunidad palestina refugiada en Siria es dramática, con un 90 % de la población por debajo del umbral de la pobreza y una dependencia absoluta de la ayuda humanitaria", recalcó.

Añadió que uno de sus programas más relevantes en la región es el educativo y ahí "el deporte ocupa lugar importante como generador de cohesión social y redes de apoyo y también liberador de estrés". Por ello agradeció la respuesta del Athletic a través de su proyecto al llamamiento internacional de emergencia realizado por UNRWA.