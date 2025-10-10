El partido entre el Atlético Madrid e Inter Milán se retrasa 20 minutos

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El encuentro amistoso entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán que se va a disputar este viernes, inicialmente fijado a las 18:00 (CET) en el Estadio Internacional de Bengasi, Libia, se ha retrasado veinte minutos, hasta las 18:20, tal y como informó en sus redes sociales.