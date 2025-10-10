El presidente del Oporto propone una Supercopa ibérica y dice que idea fue bien recibida

Lisboa, 10 oct (EFE).- El presidente del Oporto, André Villas-Boas, reveló este viernes que ha propuesto la celebración de una Supercopa ibérica y que la idea ha sido "muy bien recibida" por el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, así como por los principales clubes portugueses.