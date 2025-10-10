El presidente del Oporto propone una Supercopa ibérica y dice que idea fue bien recibida

"La Supercopa ibérica es un desafío que lancé a Pedro Proença (presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol) y a otros grandes, portugueses y españoles", dijo Villas-Boas durante su intervención en la 'Portugal Football Summit', un evento que se desarrolla en la sede de la federación en Oeiras, en las afueras de Lisboa.
Pese a las actuales disputas entre clubes, el responsable del Oporto aseguró que "quedó la semilla para su creación".
El presidente de los blanquiazules recordó que ya existen competiciones conjuntas entre España y Portugal, y opinó "que el fútbol avanza en esa dirección, probablemente en un plazo de diez años", ya que clubes como el Oporto están en vías de expansión de su marca y posicionamiento internacional.
El exentrenador también defendió que la Liga de Portugal "pueda aprovechar una ventana de oportunidad" con la disputa de partidos en el extranjero, citando el ejemplo del Villarreal-FC Barcelona de LaLiga que se jugará en Miami (EE. UU.) el próximo 20 de diciembre.
"Con nuestra comunidad emigrante repartida por todo el mundo, ¿no podría un partido (de la Liga portuguesa) llenar un estadio en Newark, Ginebra o París?", preguntó.