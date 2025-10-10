España cierra la preparación del duelo ante Georgia en la Ciudad del Fútbol

Con buen ambiente entre los internacionales, que intercambiaron bromas en el calentamiento y los rondos en el campo principal de la Ciudad del Fútbol en los quince minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, antes de cerrar ya a puerta cerrada la preparación de los últimos detalles tácticos antes de medirse a Georgia, trabajó España en su concentración.

No la abandonará hasta la mañana del sábado, tras retrasar su viaje a Elche, ciudad que acogerá el duelo ante Georgia, por las inclemencias del tiempo y las fuertes lluvias desatadas por la DANA Alice en tierras alicantinas.

Tras recibir el permiso de UEFA, la Federación aplazó el viaje en avión que debía realizar desde las 18:00 horas del viernes y trasladó las ruedas de prensa del Martínez Valero a la Ciudad del Fútbol, donde comparecerán el seleccionador Luis de la Fuente y el centrocampista Mikel Merino.

Antes, completaron una nueva sesión en la que De la Fuente terminó de perfilar el primer equipo titular de los dos partidos que encara en octubre, ante Georgia el sábado, y frente a Bulgaria en Valladolid el próximo martes. Aymeric Laporte completó su segunda sesión con el grupo y está a disposición de volver a enfundarse la elástica española tras meses de ausencia.

La elección del sustituto de Dean Huijsen, Lamine Yamal y Nico Williams, son las principales dudas por despejar de Luis de la Fuente, que, tras una primera toma de contacto el martes con trabajo a la carta para los internacionales, ha dirigido tres sesiones con todos sus jugadores para decidir.