Fernandes ve que João Félix se siente con "más confianza"

"João es un jugador top. En los últimos años ha intentado encontrar su sitio. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, sabemos lo que puede aportar al equipo y la calidad que tiene", afirmó Fernandes en una rueda de prensa con la selección lusa.

Félix, que milita en Al Nassr saudí junto a Cristiano Ronaldo, "tiene más confianza", según Fernandes, quien aseguró que eso "se ha podido ver en los dos últimos partidos, ha estado brillante", con un doblete en la victoria ante Armenia (0-5).

Félix, de 25 años, se marchó esta temporada a Arabia Saudí y, en lo que va de campaña, lleva ocho goles y dos asistencias en nueve partidos disputados con el Al Nassr.

Por su parte, Fernandes también estuvo cerca de irse al fútbol saudí, pero finalmente renovó su contrato con el Manchester United, porque quería "seguir en el club y el club quería que siguiera".

A pesar del mal momento que atraviesan los 'Diablos Rojos' en la Premier League, en décimo lugar, Fernandes dijo sentirse "bien" en Inglaterra y estar "feliz de tener tanta presión" sobre él.

"Me encanta la presión que tengo allí. (...) Significa que el objetivo es mayor de lo que hemos logrado y yo soy una persona a la que le gustan los retos", remarcó.

Fernandes y Félix se encuentran actualmente al servicio del técnico español Roberto Martínez con Portugal, que este sábado se enfrentará a Irlanda en Lisboa por la clasificación para el Mundial de 2026.