Giménez vuelve a entrar en una convocatoria después de tres meses y medio lesionado

El central uruguayo vuelve a una lista después de superar unos problemas musculares que empezaron durante el Mundial de Clubes FIFA 2025, concretamente durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders.

Giménez recayó en la lesión a finales de agosto, lo que le obligó a arrastrar la lesión hasta octubre.

También regresará Thiago Almada tras haber pasado una lesión muscular provocada en una concentración con la selección argentina.

Las lesiones y los compromisos internacionales han obligado al técnico argentino a hacer una citación con gran presencia de jugadores del filial, que no tendrán que jugar este fin de semana debido al aplazamiento de su encuentro contra el Hércules tras la alerta roja emitida por la AEMET por culpa de las malas condiciones meteorológicas.

