Giménez vuelve al once del Atlético y Musso sustituye a Oblak ante el Inter de Milán

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El uruguayo José María Giménez empezará como titular en el partido amistoso que el Atlético de Madrid y el Inter de Milán disputarán en Libia, después de más de tres meses lesionado, y el argentino Juan Musso será el portero de inicio en el once de Diego Pablo Simeone.