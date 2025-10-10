Giménez vuelve al once del Atlético y Musso sustituye a Oblak ante el Inter de Milán
Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El uruguayo José María Giménez empezará como titular en el partido amistoso que el Atlético de Madrid y el Inter de Milán disputarán en Libia, después de más de tres meses lesionado, y el argentino Juan Musso será el portero de inicio en el once de Diego Pablo Simeone.
Por EFE
10 de octubre de 2025 - 13:20
El conjunto rojiblanco saldrá al Estadio Internacional de Bengasi con Musso en portería; Pubill, Giménez, Lenglet, Ruggeri y Galán en la defensa; Gallagher, Koke y Almada en el centro del campo; Griezmann y Carlos Martín en el frente de ataque.
El Inter de Milán, dirigido por el rumano Cristian Chivu, saldrá con Martínez; Bisseck, Acerbi, Palacios, Darmian; Diouf, Bovo, Mkhitaryan; Luis Henrique, Bonny, Spinaccè.