Javi Gracia: "Tengo el sentimiento de que vuelvo a casa"

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Para mí, el sentimiento que tengo en este momento es que vuelvo a casa", afirmó el entrenador en declaraciones difundidas por el propio club.

El equipo inglés anunció el miércoles el despido del uruguayo Paulo Pezzolano, con el plantel a tres puntos del play-off de ascenso a la Premier League, y la contratación de Gracia, de 55 años, quien regresa para vivir su segunda etapa en el banquillo y se convierte en el decimosexto entrenador del Watford en la última década.

Durante su primera etapa, Gracia logró el mejor resultado histórico del club en la Premier League —un undécimo puesto— y clasificó al Watford para la final de la FA Cup de 2019, la segunda en toda la historia del equipo, donde cayó frente al Manchester City de Pep Guardiola.

"Fue el momento más feliz de mi carrera. Tengo muy buenos recuerdos y sentimos que dejamos algo pendiente aquí", señaló el navarro, cuyo primer partido será el 18 de octubre, en el encuentro ante el Sheffield United, después del parón internacional.

"Amamos el club y a los aficionados. Estoy entusiasmado por volver a disfrutar del ambiente de Vicarage Road. Es algo especial para nosotros y, al mismo tiempo, somos muy ambiciosos esta temporada. Si estamos juntos, seremos más fuertes", añadió el técnico.