Kuki Zalazar: "El Albacete es uno de los equipos de mi vida, es un partido muy especial"

En declaraciones a los periodistas, Kuki Zalazar (Montevideo, 1998) ha resaltado que ha tenido "varias etapas" en Albacete y "significa mucho" para él porque salió de su cantera.

"Me fui pronto a Málaga y nunca he jugado en el Carlos Belmonte, aunque iba todos los domingos a animar porque es uno de los equipos de mi vida", dijo el futbolista, cuyo padre, José Luis Zalazar, es uno de los históricos del Albacete (1990-1996), con el que consiguió el ascenso a Primera y se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado (180) y que más goles ha marcado (57).

"En Albacete mamé el fútbol desde pequeño y allí jugó mi padre, por lo que tengo una ilusión especial por este partido", ha comentado.

El centrocampista, que llegó al Ceuta en febrero de 2025 procedente del Córdoba, es uno de los fijos en el AD Ceuta: "he encontrado la confianza del míster, estoy en un momento genial, muy feliz y disfrutando de minutos, y siento que estoy creciendo en cada partido y asentándome en la categoría", dijo.

El jugador espera poder anotar su primer gol cuanto antes porque "falta esa suerte de que entre, pero lo importante es que el equipo gane porque está en un momento muy bueno" y eso le hace "feliz".

Sobre el Albacete, Kuki Zalazar ha destacado que "tiene un equipazo, con jugadores de mucho nivel, no han empezado bien, pero buscarán ganar porque juegan en casa: nosotros iremos con el convencimiento de lograr los tres puntos o, al menos, puntuar para mantener la buena dinámica", señaló.