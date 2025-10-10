Kvaratskhelia y Mikautadze dicen que sus opciones del Mundial pasan por sumar ante España

En declaraciones a los medios de la federación georgiana en Algorfa (Alicante), donde permanece concentrados la selección, el extremo del París Saint-Germain aseguró que su equipo hará “todo lo posible por alcanzar el éxito”, si bien reconoció que, tras los resultados de las primeras jornadas, cuenta con “pocas posibilidades" de clasificarse para el Mundial.

“Sabemos lo importantes que son estos partidos. Espero que cumplamos las instrucciones del entrenador y que todo salga bien para nosotros", señaló el futbolista, cuya selección venció a Bulgaria, pero cayó ante Turquía, rival directo por la segunda plaza, como local.

Kvaratskhelia elogió el “entorno ideal” en el que Georgia ha preparado el partido ante España. “Es muy positivo que tengamos bastante tiempo para prepararnos. Lo más importante es que todos los jugadores se sienten bien”, dijo el georgiano, que agradeció a su club que le haya “ayudado muchísimo a estar 100% listo para este encuentro”, señaló.

“Me preparé lo mejor posible para los próximos partidos”, comentó el jugador, que se ha recuperado a tiempo de una lesión muscular que le impidió participar en la última jornada de la Liga de Campeones.

Mikautadze, por su parte, destacó la trascendencia de los dos próximos partidos de la selección, ante España y Turquía, en los que Georgia confía en reconducir su situación clasificatoria.

"Todos están esperando los próximos partidos y queremos ganarlos. Haremos todo lo posible para sumar seis puntos”, señaló el atacante del Villarreal.

“Sabemos que será difícil, pero necesitamos puntos para clasificarnos para el Mundial", añadió el delantero, que destacó su adaptación al campeonato español.

“Me recibieron muy bien en el Villarreal y todo va muy bien”, concluyó el delantero, autor de dos goles en la Liga y uno en la Liga de Campeones con el conjunto castellonense.