Mamardashvili: “Las bajas no van a afectar el nivel de España”

“Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, en dar nuestro nivel y tener un buen día. Hay que defender bien y atacar en algún momento porque es la única vía para lograr un buen resultado”, explicó el exguardameta del Valencia y actualmente en el Liverpool inglés.

Mamardashvili aseguró que llega a este encuentro en un buen momento “física y mentalmente”, a pesar de no disfrutar de continuidad en el Liverpool y señaló que está “preparado” para los dos partidos internacionales que le esperan en los próximos días.

El portero georgiano admitió que “echa de menos Valencia”, ciudad en la que vivió entre 2021 y 2024, y restó importancia a la ausencia del extremo español Lamine Yamal al señalar que “tienen otros jugadores de mucha calidad”.