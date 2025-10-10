Mbappé en el once titular de Francia pese a sus problemas físicos

El atacante había confirmado la víspera en rueda de prensa que disputaría el partido, porque se encontraba bien y así se lo había pedido el seleccionador, Didier Deschamps, pero no se sabía si sería titular o si saldría desde el banquillo.

Capitán de los 'bleus', Mbappé se incorporó a la concentración francesa el pasado lunes pese a que arrastraba problemas en el tobillo derecho desde el partido que disputó con el Real Madrid contra el Villarreal.

Ausente de los dos primeros entrenamientos colectivos, el delantero se ejercitó en parte el miércoles, con más intensidad el jueves y el viernes.

Este último día compareció ante los medios para asegurar que podría jugar y que intentaría marcar el máximo de goles posible contra Azerbaiyán, con el objetivo puesto en el récord de dianas con la selección francesa que ostenta Oliver Giroud, del que le separan cinco tantos.

