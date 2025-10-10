‘Nacho’ Russo anota gol en memoria de su papá y San Lorenzo sufre una derrota de local

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió este viernes el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo, mientras que San Lorenzo sufrió una dura derrota en casa por 0-1 ante San Martín de San Juan en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura de Argentina.