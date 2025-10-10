Nicaragua incorpora a Ariel Arauz y a Marlon López para el partido contra Costa Rica

San José, 10 oct (EFE).- El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio el 'Fantasma' Figueroa, ha incorporado en su lista de convocados para el partido contra Costa Rica, por las eliminatorias de la Concafaf al Mundial de 2026, al atacante Ariel Aráuz (Sporting costarricense) y al mediocampista Marlon López.