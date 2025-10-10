Nigeria se mete en la pelea; Benín sueña con su primer Mundial

'Las súper águilas' necesitaban ganar para seguir con opciones y no fallaron. Los tantos de William Troost-Ekong y de Akor Adamas, ambos en la segunda parte, sentenciaron un duelo al que Hlompho Kalake puso algo de picante tras marcar el 1-2 a falta de siete minutos para el final.

Nigeria aguantó el marcador y sumó tres puntos clave en sus intereses por regresar a la Copa del Mundo tras perderse la de Catar en 2022. Se vio beneficiada por el pinchazo de Sudáfrica, que no pudo con Zimbabue en el Moses Mabhida Stadium de Durban.

Pero de momento, tras el final de la penúltima jornada, es Benín la selección que ocupa el primer puesto y está a un paso de clasificarse de forma directa para su primer Mundial de la historia. Con un gol de Aiyegun Tosin en el minuto 80 superó 1-0 a Ruanda para alcanzar los 17 puntos, dos más que Sudáfrica y tres por encima de Nigeria.

Benín cerrará la fase de clasificación en un duelo a vida o muerte. Visitará a Nigeria con una diferencia de goles de +5 por el +3 de su último rival. Un 2-0 bastaría a Nigeria para, por lo menos, asegurarse el 'playoff'. En caso de empate a goles, decide el resultado de los partidos entre las selecciones igualadas a puntos. Benín, en la ida, ganó 2-1.

Sudáfrica recibirá a Ruanda, ya sin nada en juego tras caer frente a Benín este viernes. Con una victoria, aseguraría su presencia en las eliminatorias por acceder al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2024.