Pere Romeu: "El Atlético es uno de los equipos que más nos ha complicado”

"Es uno de los equipos más fuertes de la competición y ha iniciado muy bien -el campeonato-. Nos exigirá como hizo la temporada pasada", ha asegurado el técnico catalán sobre su próximo rival, segundo clasificado a cuatro puntos de las azulgranas.

Romeu ha comentado que el equipo de Víctor Martín está "muy bien dirigido" y que "combina muy bien defensivamente", por lo que, en el choque correspondiente a la séptima jornada de Liga F, será "vital conseguir tres puntos".

Las catalanas, que vienen de golear en su estreno europeo por un contundente 7-1 ante el Bayern de Múnich, vuelven a disputar un nuevo encuentro en Liga de Campeones el miércoles, ante el AS Roma, por lo que el técnico se verá obligado a rotar en el que empieza a ser un tramo más exigido de la temporada.

"No me preocupa, preparamos día a día, partido a partido y al detalle, hoy hemos hecho una buena sesión y mañana otra. Llegamos bien y estamos en buena dinámica", ha ratificado.

Sobre la goleada al combinado alemán, Romeu se ha mostrado satisfecho, especialmente en el plano táctico: "Estamos en una dinámica con muchas ocasiones, concediendo muy poco atrás. Estamos muy rápidas tras pérdida, el Bayern nos exigió mucho en la presión pero lo conseguimos, estoy contento porque estamos siendo muy contundentes en área rival", ha dicho.

Con todo, Romeu, que tiene a toda la plantilla disponible, ha resaltado la importancia de contar con jugadores versátiles, y ha recordado que, aun siendo favoritas, necesitarán sacar una versión "buenísima" para lograr el objetivo: "distanciarnos del rival".