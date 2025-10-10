Rodrygo, tras su doblete ante Corea: "Lo afronté como la final de un Mundial"

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Pasé un tiempo lejos de la selección. Lo echaba de menos. Tenía en mente tomarme estos amistosos como si fueran la final de un Mundial y fue lo que intenté hacer hoy. Todo salió bien", afirmó el núnero 10 de la 'Verdeamarelha' a TV Globo sobre el césped del World Cup Stadium de Seúl.

Rodrygo, que hacía más de seis meses que no jugaba con la selección, expresó su alegría por sus dos goles y, en general, por el rendimiento del equipo.

"Estamos en un excelente camino hacia la Copa del Mundo", añadió.

El atacante madridista, hoy titular, reveló que el técnico Carlo Ancelotti les recalca la importancia de defender como un bloque.

"Siempre es importante mantener una defensa sólida. Todos defienden, todos ayudan... Poco a poco, el ataque empieza a funcionar. Estoy muy feliz por la victoria y también por mi rendimiento personal. Hay que seguir así", indicó.

Brasil se impuso este viernes con claridad a Corea del Sur, por 0-5, en el primer amistoso preparatorio de cara al Mundial de 2026, que comenzará en ocho meses en Canadá, Estados Unidos y México.

Rodrygo, que viene de un arranque de temporada irregular con el Real Madrid, y Estêvão, la perla del Chelsea de 18 años, marcaron sendos dobletes cada uno. Vinícius Júnior completó la manita para la Canarinha en la recta final del encuentro.

La pentacampeona del mundo se medirá en cuatro días a Japón, en Tokio, mientras que Corea jugará con Paraguay, también clasificada para el Mundial de 2026.