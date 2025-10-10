Sagnol: “Ahora mismo la diferencia entre España y nosotros en abismal”

El técnico galo calificó a España como la “mejor selección del mundo junto a Portugal” en una conferencia de prensa telemática por la alerta meteorológica que hay en Alicante por la dana Alice, en la previa del partido de clasificación para el Mundial que les debe enfrentar este sábado en Elche.

Sagnol se mostró convencido de que España se va a clasificar “directamente” para el Mundial porque es el mejor equipo, pero en clave georgiana indicó que su selección no está en condiciones de priorizar entre el partido del sábado o Turquía, para sacar puntos porque necesita todos los posibles.

“Partido a partido estamos mejorando. La esperanza que tenemos es que en el futuro la diferencia sea menor. El objetivo ahora no es vencer, sino demostrar que somos un equipo que merece la pena y es respetado”, argumentó.

“No venimos a España aceptando que vamos a perder. Vamos a luchar y a ver qué pasa”, indicó el francés, que restó importancia a las bajas del conjunto español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Si a Georgia le quitas cinco o seis titulares es otra cosa, pero en España o Portugal no cambia mucho la cosa. Es el mejor equipo que hay ahora mismo y estoy seguro de que vamos a tener las mismas dificultades que si estuvieran otros jugadores”, comentó.

El técnico se mostró satisfecho por poder contar con su gran estrella, el extremo del PSG Khvicha Kvaratskhelia, y garantizó que su selección “lo va a dar todo” para lograr el mejor resultado.

Sagnol negó cualquier polémica sobre la presencia de Kvaratskhelia pese a salir de una lesión y comentó que “el jugador va a estar en los partidos de su selección o club si el médico lo confirma”.

Por último, el preparador de Georgia lamentó la ausencia del extremo español Lamine Yamal, lesionado. “Para mí, el fútbol es mejor cuando los mejores están en el campo. Sabemos que no va a estar y le deseo que se recupere lo antes posible porque siempre nos alegra verle jugar”, concluyó.