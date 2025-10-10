Thomas Tuchel critica a la afición inglesa y la califica de silenciosa

"El estadio estaba en silencio y no recibimos apoyo de la grada. Hicimos todo para ganar. Si durante media hora solo se escucha a los hinchas de Gales es triste porque el equipo merecía más apoyo hoy. Amo a los hinchas ingleses, pero necesitamos más de ellos", lamentó Tuchel tras el encuentro.

Los goles de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka llegaron en los primeros veinte minutos, pero, según el técnico alemán, la intensidad del equipo no se vio correspondida por el entusiasmo del público.

"Hoy íbamos 3-0 arriba después de 20 minutos. ¿Qué más se puede pedir? Recuperábamos balón tras balón y podríamos haber ido 5-0 al descanso. Podrían habernos ayudado en algunos momentos de la segunda parte", añadió con tono crítico.

Tuchel, que solo ha encajado goles en un amistoso ante Senegal desde su llegada al banquillo inglés en su única derrota, aseguró que la atmósfera no estuvo a la altura del rendimiento del equipo y recordó que en otros compromisos, como Letonia, el apoyo fue "fantástico".

"Tuvimos un excelente apoyo en Serbia y estoy seguro que lo tendremos en Letonia. Necesitamos la energía de la grada", explicó el técnico alemán, quien defendió que sus comentarios no pretendían menospreciar a la afición.