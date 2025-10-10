Ugrinic y Foulquier siguen sin entrenar con el Valencia, que tiene el fin de semana libre

Ambos futbolistas arrastran molestias en la rodilla y durante la semana han trabajado al margen del grupo, al igual que Mouctar Diakhaby, que padece una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.

El central franco-guineano ha comenzado esta semana con el tratamiento médico y fisioterápico en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica después de padecer la lesión en el partido contra el Girona. En ese partido Dimitri Foulquier, titular indiscutible para Carlos Corberán, ya no participó por dichas molestias, ni tampoco lo hizo Filip Ugrinic.

El Valencia tampoco ha podido contar en esta semana con Stole Dimitrievski, convocado con la selección de Macedonia del Norte y único internacional del Valencia tras la lesión de Diakhaby que le ha impedido concretarse con Guinea.