Un busto dorado, homenaje a Aitana Bonmatí en el Parc de la Ciutadella barcelonés

La obra, de 1,60 metros, se ha creado mediante impresión 3D para reproducir con precisión los 40 centímetros que mide el busto. Posteriormente fue recubierto en masa para modelar los detalles y pintado en dorado en alusión al trofeo.

En la base, figura una columna de hormigón en la que se aprecia una placa con la impresión en catalán: "Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de oro. Nuestro orgullo".

"Su historia trasciende a cualquier comparación con el fútbol masculino: Aitana es única y no necesita referentes para legitimar lo que está logrando", ha comentado el autor.

Como ha ocurrido en anteriores acciones, se desconoce cuánto tiempo permanecerá visible antes de ser retirado, por lo que Ojeda anima a los seguidores de Bonmatí y del deporte en general a acercarse cuanto antes a visitar la obra.

"Es un momento irrepetible, que merece ser fotografiado antes de que desaparezca", ha dicho el artista, quien ha pedido en redes sociales ayuda para encontrar un lugar fijo donde conservar el busto y permitir que el público pueda seguir visitándolo.

Ojeda (Rio de Janeiro, Brasil, 1989) es un reconocido artista urbano que crea murales sobre deporte y crítica social utilizando la técnica “paste up” y sus obras han dejado huella en países como Francia, Marruecos, Brasil, España y Polonia, con mensajes sobre igualdad y justicia social.

"Soy muralista, siempre conectando temas sociales y el mundo del fútbol", ha asegurado a EFE el artista, quien ha comentado que el busto es dorado para destacar que Aitana es "una chica de oro, sin comparaciones". Considera que la obra transmite la perseverancia de una chica que "desde pequeña lo ha dado todo".

El deseo de Ojeda siempre ha sido "conectar las grandes figuras" con el público y ha puesto el foco en el fútbol femenino con la necesidad de abrir las puertas a las nuevas generaciones de mujeres para que "puedan soñar siempre más".