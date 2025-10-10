Vinícius: "Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio"

"Siempre fue el mejor entrenador que ya tuve, fue el entrenador que más confianza me dio, con el que jugué mejor. Ha llegado aquí a la selección, llevo ya tres partidos con él y he logrado marcar dos goles y dar una asistencia", dijo el extremo madridista en la zona mixta del World Cup Stadium.

Vinícius fue el autor del quinto gol de una 'Canarinha' que barrió a Corea del Sur con una manita que completaron, con sendos dobletes, Rodrygo, que viene de un arranque de temporada irregular con el Real Madrid, y Estêvão, la perla del Chelsea de 18 años.

Vini también viene de sufrir en el inicio del curso con el conjunto merengue, que cambió a Ancelotti por Xabi Alonso al final de la pasada temporada.

A las órdenes del entrenador español, el exjugador del Flamengo ha sido suplente en algún partido por motivos técnicos, aunque en sus últimas apariciones dio un salto de nivel que lo ha vuelto a colocar en el once titular.

Vinícius también afirmó a los periodistas que el 0-5 sobre Corea del Sur da "confianza" a todo el equipo de cara al Mundial de 2026, que arranca en ocho meses en Canadá, Estados Unidos y México.

"Nos tenemos que preparar lo más rápido posible porque falta ya muy poco", avisó.

Insistió en que la llegada de Ancelotti, con el que Vini alcanzó su mejor versión en el Madrid, ha hecho posible que el juego del equipo evolucione de forma positiva.

"Queremos continuar así para hacer una excelente Copa del Mundo", manifestó.

Además, resaltó la importancia de "presionar bien y defender mejor" para sacar adelante los partidos.

En este sentido, elogió a Casemiro, su excompañero en el Madrid y que ha vuelto a la selección de la mano de Ancelotti, por "dar mayor soporte al centro del campo", y a su compañero en el cuadro blanco Éder Militão.

"Nuestro mejor partido tiene que ser siempre el próximo porque estamos evolucionando", aseveró Vini.

Brasil se medirá dentro de cuatro días a Japón, en Tokio, en el que será su segundo amistoso preparatorio de cara al Mundial de 2026.