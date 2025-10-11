2-0. Lukacs y Gruber ponen a Hungría segundo

Con Portugal afianzada en el primer puesto del cuarteto, con acceso directo a la fase final, la carrera se centra en el segundo lugar que permite jugar la repesca, el otro camino hacia el mundial.

Aprovechó su condición de local el cuadro del italiano Marco Rossi que abrió el marcador en el minuto 56, con un gran pase filtrado a Daniel Lukacs que encaró a Henry Avagyan y marcó.

El segundo que sentenció el choque llegó en el 94. Nació con un tiro desde dentro del área de Marton Dardai. La defensa desvió el disparo y Gruber cogió el rechace para volver a marcar.

Hungría, con tres partidos, se pone a dos puntos de Portugal y con uno de ventaja sobre Armenia, ahora tercera.

