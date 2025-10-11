Atlético-Barça, pulso de invictos en la cima de la Liga F

En un contexto de alta exigencia para ambos equipos, que llegan al duelo entre dos jornadas de la Liga de Campeones, el desgaste físico y la gestión de esfuerzos jugará un papel importante, aunque el peso del partido en el devenir del campeonato anticipe pocas sorpresas de inicio.

El equipo rojiblanco, segundo con un punto de margen sobre la Real Sociedad, aguantó el ritmo de victorias del Barcelona en las tres primeras jornadas, pero dos empates en los últimos tres encuentros le han distanciado del conjunto entrenado por Pere Romeu, que registra un pleno de triunfos con 31 goles a favor y uno en contra (por 17 a favor y tres en contra del Atlético).

Con todo, las rojiblancas llegarán a la cita en un buen momento tras golear al St. Pölten austríaco (0-6) el pasado miércoles en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Con ello, las de Víctor Martín han tenido un día menos de descanso que las azulgranas, que también se dieron un festín ante el Bayern Múnich alemán (7-1).

Sin embargo, las azulgranas tendrán un día menos de recuperación para afrontar su próximo compromiso, el miércoles ante la Roma, que el Atlético de Madrid, que se medirá el jueves al Manchester United. En cualquier caso, el espectáculo está servido entre dos equipos que, además de estar invictos hasta la fecha, son primero y segundo tanto en la Liga F como en la Champions.

Sin embargo, el combinado barcelonista parte como claro favorito, como ya demostró el curso pasado al imponerse en los cuatro duelos directos disputados: 0-3 y 6-0 en la Liga F, 3-0 en la semifinal de la Supercopa y 2-0 en la fina de la Copa de la Reina.

Sin embargo, mucho ha cambiado el Atlético respecto a la temporada anterior. Los fichajes de la exazulgrana Júlia Bartel, de Maca Portales y de Amaiur Sarriegui, entre otras, han reforzado la parcela ofensiva, mientras que la continuidad de referentes como Lauren Leal en defensa, Gaby en la medular y la capitana Lola Gallardo bajo palos mantienen la solidez de un equipo que sabe cómo atacar en transición.

En el caso del Barça, que este verano ha perdido fondo de armario y solo ha fichado a la central Laia Aleixandri, haber conservado el bloque titular es la principal garantía de un equipo que cuenta con el centro del campo más dominante de Europa (Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas) y con la goleadora Ewa Pajor en plena forma.