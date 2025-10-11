El propietario del Elche, el argentino Bragarnik, entrega una camiseta a Ilia Topuria

El club ilicitano, a través de un comunicado, elogió al deportista, del que destacó que simboliza “la unión entre dos países con los que mantiene un fuerte vínculo, España y Georgia, y que ha llevado el nombre de ambos a lo más alto del deporte mundial”.

Christian Bragarnik quiso trasladar al luchador, en nombre de toda la entidad, la “admiración y el respeto por su trayectoria, ejemplo de disciplina, esfuerzo y superación, valores que identifican también al Elche”.

Durante el encuentro, Ilia Topuria, que llegó a Alicante siendo un adolescente, fue aclamado por los aficionados, agradeció el detalle y mostró su aprecio por el gesto del club ilicitano.