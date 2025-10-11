España sale con tres novedades por las lesiones y Ferran Torres llega a los 50 choques

España jugó por última vez el pasado 7 de septiembre cuando goleó por 0-6 a Turquía en un encuentro en el que formaron parte de su once Dean Huijsen, Nico Williams y Lamine Yamal. Los tres futbolistas son baja por lesión para la doble convocatoria de este mes de octubre y sus puestos en el once los han ocupado Pau Cubarsí, Yeremi Pino y Ferran Torres.

En el caso del delantero valenciano su participación en el encuentro le supondrá alcanzar la cifra de 50 partidos con la selección española, en los que acumula ya 22 goles.

Además de Huijsen, Williams y Yamal, también son baja por lesión en España Rodri, Dani Olmo, Carvajal, Morata y Fermín.