Peñarol empata y cede con Nacional en la lucha por la Tabla Anual

Pese a que el punto lo acercó a Nacional en la Tabla Anual acumulada, si gana este domingo el Tricolor tendrá seis puntos de ventaja cuando solo quedarán doce por disputarse.

Los dirigidos por Pablo Peirano llegaron a la jornada con 72 puntos en el año, al tiempo que los de Diego Aguirre acumulaban 68 y con el empate de este sábado alcanzaron las 69.

Este domingo, Nacional visitará a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo con la misión de ganar para llegar a 75 enteros y empezar a adueñarse de la tabla más importante.

Es que el equipo que conquiste la Anual tendrá ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya: se clasifica al último partido y espera allí por el ganador de una semifinal entre los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

Peñarol logró empatar el sábado gracias a una remontada en una segunda parte a la que llegó perdiendo por 2-0 tras los tantos de Denis Olivera y Sebastián Da Silva.

Tras saltar desde el banquillo para jugar los últimos 45 minutos, el atacante Matías Arezo descontó a los 57 e igualó 2-2 cuando faltaban diez para el final del tiempo reglamentario.

Con ese resultado, Peñarol llegó a 26 puntos en el Clausura y allí supera por seis a Nacional y Montevideo City Torque, que este domingo intentarán recortar.

Los Ciudadanos recibirán a Montevideo Wanderers y el Tricolor visitará a Danubio en una jornada en la que también se jugará el partido Juventud-River Plate.

En otros encuentros, Progreso venció el viernes por 0-1 a Plaza Colonia, mientras que este sábado los partidos Liverpool-Racing y Cerro Largo-Boston River finalizaron 2-2. Más tarde se enfrentarán Cerro y Defensor Sporting.