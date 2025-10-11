Reprograman el partido del Universitario y Cristal por protesta social del 15 de octubre

La Liga 1 anunció este sábado a través de un comunicado que la Policía Nacional les envió este viernes una comunicación en la que solicita la reprogramación del partido entre ambos equipos limeños, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, que iba a disputarse el próximo 15 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional, ubicado relativamente cerca de donde será la manifestación.

"De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a las diversas manifestaciones de índole social que han sido convocadas en las misma fecha, por lo que dicho encuentro será reprogramado", indicó la Liga 1.

Agregó que la institución deportiva está en contacto con ambos clubes y en los próximos días sostendrá reuniones con sus representantes, a fin de definir la nueva programación del partido.

La U es el actual líder de la tabla con 30 puntos, muy por delante del Cusco, que ocupa la segunda posición con 22. Mientras que los celestes son cuartos con 19, aunque tienen un partido jugado menos que el conjunto crema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Numerosos colectivos de transportistas, estudiantes, sindicatos y la denominada Generación Z han convocado la "Gran Marcha Nacional" para el 15 de octubre en el centro de Lima y otros puntos del país en protesta por la clase política y en demanda de acciones efectivas frente a la inseguridad y la corrupción.

La manifestación surgió del Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de varias universidades, y la Generación Z, y poco a poco se han ido sumando otros gremios como el de transportes, de hecho, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional y la Alianza Nacional de Transportistas anunciaron que realizarán un paro de sus servicios.

La destitución exprés de la exmandataria Dina Boluarte por parte del Congreso la noche del jueves y la posterior asunción del cargo del entonces presidente del Parlamento, José Jerí, no ha frenado el espíritu de la protesta y el hastag #Jerinoesmipresidente se repite en las redes sociales.

Desde que juró el cargo la madrugada del viernes han surgido numerosas críticas contra Jerí por haber sido denunciado por una violación sexual a inicios de año, investigación que se cerró en agosto, también por su falta de experiencia y por pertenecer al que denominan como "parto corrupto", en referencia a las fuerzas políticas que han apoyado a Boluarte desde finales de 2022.