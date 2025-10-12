1-0. Ghita y Hagi revitalizan a Rumanía

El combinado de Ralf Rangnick, capitaneado por David Alaba, que jugó tordo el partido, llevaba cinco victorias en otros cinco partidos. A última hora afeó sus cifras y enredó su condición de líder.

El resultado alimenta las expectativas de Bosnia Herzegovina, a dos puntos de los austríacos y con tres de ventaja sobre Rumanía, a falta de dos jornadas para el cierre del Grupo H.

El duelo, igualado, se desniveló al final. Un balón al área, bombeado, con intención, de Hagi fue cabeceado a la red por Ghita, que saltó al campo un cuarto de hora antes en sustitución de Mihai Popescu.

Austria, líder, visita Chipre en la próxima jornada, en noviembre. Bosnia, a dos puntos, recibe a Rumanía, que tiene a tiro ahora la segunda plaza que da acceso a la repesca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy