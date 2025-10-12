3-1. Dinamarca se aprovecha de la fragilidad griega

A la "Dinamita roja" no le hizo falta ofrecer una gran actuación. Aprovechó los regalos griegos y dejó casi cerrado el partido al descanso, aunque pudo meterse en problemas en el tramo final. Ahora, se jugará la primera plaza contra Escocia en un mes.

A Grecia no le valía otro resultado que ganar si quería seguir viva. Y el equipo de Jovanovic salió a por todas desde el comienzo.

Tsimikas tuvo el 0-1 cuando apenas se había disputado un minuto, pero no acertó a rematar un centro medido, solo frente a Schemeichel.

Los griegos presionaban arriba, robaban y atacaban con mucha gente frente a una Dinamarca confundida. Pero su dominio se quedaba más en sensaciones que en ocasiones. Un tiro de Tzolis desviado fue su segundo y último aviso.

Dinamarca, que apostó por defensa de cuatro y con Christensen de nuevo como lateral, fue tomándole la medida al partido poco a poco. Hasta que llegó el primer regalo griego. Zafeiris cedió a Vlachodimos sin percatarse de que Højlund estaba al acecho para llegar antes que el portero y definir con un toque sutil.

Grecia, que había firmado una primera parte más que correcta, entregó el partido en dos minutos. Andersen cabeceó sin demasiada oposición un córner a los 40. Y apenas uno después, Koullerakis quiso devolver la pelota de cabeza a su portero de forma cómica y esta acabó luego a los pies de Damsgaard, que no perdonó.

No parecía que la segunda parte fuera a dar mucho de sí, pasado el primer cuarto de hora, pero un gol de Tzolis devolvió a Grecia al partido. Jovanovic hizo un triple cambio y puso a Pavlidis, su estrella.

Grecia se lo empezó a creer. El joven Konstantelias, un jugador que apunta maneras, tuvo el segundo. Y, poco después, Andersen sacó bajo palos una vaselina de Pavlidis, a pasa del talento del PAOK, que ya se colaba en la portería de Schmeichel, vencido en la salida.

Pero Dinamarca aguantó el tipo e incluso pudo redondear la goleada en dos jugadas casi seguidas al palo: un cabezazo de Andersen y un desvío de cabeza de un jugador griego en una falta. -- Ficha técnica:

3 - Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Mæhle; Froholdt (O'Riley, m.90), Nørgaard, Hjulmand; Isaksen (Dorgu, m.76), Højlund (Bereth, m.70), Damsgaard (Eriksen, m.70).

1 - Grecia: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koullerakis, Tsimikas; Kourbelis (Pavlidis, m.65), Bakasetas, Zafeiris; Karetsas (Konstantelias, m.65), Ioannidis (Siopis, m.65), Tzolis.

Goles: 1-0, m.21: Højlund; 2-0, m.40: Andersen; 3-0, m.41: Damsgaard; 3-1, m.63: Tzolis.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Sacó tarjeta amarilla, por Dinamarca, a Schmeichel (m.63); por Grecia, a Ioannidis (m.63), Zafeiris (m.73), Rota (m.83).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo C de la zona europea de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Parken de Copenhague.