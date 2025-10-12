Dimite el seleccionador serbio Stojkovic tras derrota contra Albania

La federación nacional ha aceptado la dimisión de Stojkovic y la selección serbia acudirá al partido del martes contra Andorra con el técnico de la selección serbia junior, Zoran Mirkovic, aseguran este domingo los medios deportivos locales.

Stojkovic confirmó que no viajará a Andorra tras asumir por completo la responsabilidad de la derrota.

“No esperé tal derrota, especialmente contra el equipo que es nuestro principal rival. Asumo plenamente la responsabilidad, soy el único culpable”, declaró tras la derrota, antecedida por el desastre del 0-5 en Belgrado contra Inglaterra en septiembre.

Serbia se encuentra ahora en una posición complicada en el grupo de clasificación: tercera con siete puntos en cinco partidos, mientras que Albania es segunda con 11 puntos en seis encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La derrota en Leskovac ha puesto en grave peligro las posibilidades de los “Águilas” de clasificarse para el Mundial de 2026.

Inmediatamente después de regresar de Andorra, el viernes 17 de octubre, se reunirá el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Serbia, que debe buscar un nuevo seleccionador.

La federación serbia expresó su agradecimiento a Dragan Stojković por su labor de cuatro años y medio al frente de la selección nacional, como la clasificación para el Mundial y la Eurocopa, así como el primer puesto en la división B de la Liga de Naciones.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, comentó hoy que no pudo dormir "de tristeza" la noche pasada debido a la derrota, y acusó a los participantes en las protestas antigubernamentales, que se suceden desde hace meses, de haber desmoralizado a la selección.