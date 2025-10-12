Fútbol Internacional

El Angel City se aferra a los 'playoffs' de la NWSL

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El Angel City ganó este domingo por 2-0 a las Houston Dash y mantuvo vivas sus opciones de conseguir una plaza en los 'playoffs' de la NWSL.

Por EFE
12 de octubre de 2025 - 21:00
El Angel City estaba obligado a triunfar para alimentar sus pequeñas esperanzas y cumplió con goles de Kennedy Fuller y Maiara Niehues.

El equipo angelino suma 27 puntos y está a seis del Racing Louisville, que ocupa la última posición que entrega el billete para la postemporada, a falta de dos jornadas para el final.

Las líderes de la NWSL son las Kansas City Current, con 62 puntos, que este fin de semana ganaron 2-0 al Gotham.

Las Washington Spirit del español Adrián González ocupan la segunda posición, con 44 puntos. El equipo capitalino no pasó del 1-1 contra las North Carolina Courage.

