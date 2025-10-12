El Cádiz no vuelve a fallar y a la tercera alcanza el liderato

Un triunfo al que no pudo responder el Deportivo de La Coruña que, tras encabezar durante tres semanas consecutivas la tabla, se despidió del primer puesto tras encajar su primera derrota de la temporada (3-0) en su visita al campo del Málaga.

Como si el hecho de jugar, a diferencia de lo ocurrido en las dos últimas fechas, antes que el conjunto gallego le liberase de la presión, los de Gaizka Garitano lograron ante el Huesca la victoria que no pudieron firmar ante el Ceuta y Las Palmas.

Eso sí, no sin sufrimiento ya que el gol del triunfo del equipo amarillo no llegó hasta falta de veinte minutos para la conclusión cuando Iuri Tabatadze convirtió un sensacional pase en largo Sergio Ortuño en el definitivo 1-0.

El delantero georgiano, que apenas seis minutos después tuvo que retirarse lesionado, dio muestras de su velocidad y batió, no sin emoción, al guardameta del Huesca Dani Jiménez que a punto estuvo de salir victorioso del mano a mano con Tabatadze.

La dosis de fortuna que le faltó al Deportivo de La Coruña para batir al portero del Málaga Alfonso Herrero, que demostró su condición como una de los mejores cancerberos de la categoría, con dos grandes intervenciones en la primera mitad a remates del neerlandés Eddahchouri y un potente testarazo de José Gragera.

Una falta de efectividad que no habían mostrado hasta ahora los de Antonio Hidalgo que llegaban a la cita como el segundo equipo más goleador de la categoría, tras contabilizar un total de diecisiete dianas en las ocho primeras jornadas del campeonato.

Cifras que contrastaban con las del Málaga que tan sólo había contabilizado dos tantos en sus cuatro últimos compromisos ligueros. Una sequía que había afectado de manera especial al delantero Carlos Ruiz "Chupe", que no había visto portería en el último mes.

Un falta de acierto que el canterano borró de un plumazo con el doblete que firmó en poco más de media hora y que encarriló la derrota (3-0) de un Deportivo, que no sólo se vio privado de la condición de invicto, sino también del liderato.

Primer puesto al que también aspiraba el Racing de Santander, que perdió cualquier opción de auparse al liderato, tras caer este domingo por 2-1 ante el Sporting de Gijón en el estreno de Borja Jiménez al frente del banquillo del conjunto asturiano.

Una victoria no exenta de polémica ya que el colegiado del encuentro señaló el final del partido cuando el jugador del Racing Mario García se disponía a rematar un balón que acabó finalmente en el interior de la portería del Sporting y que hubiese supuesto el empate del equipo cántabro.

Pero pese al enfado vistante el gol no subió al marcador lo que relegó al equipo santanderino a la tercera posición con dos puntos menos que el Cádiz, el nuevo líder, y las mismas unidades que el Deportivo de La Coruña, que cerró la jornada en segunda posición gracias a su mejor diferencia de goles.

Por detrás del trío de cabeza se situó el Valladolid, que tras perder ante la Cultural Leonesa (0-1) y empatar con el Mirandés (1-1) logró ganar el tercer duelo autonómico que ha disputado en las tres últimas semanas, tras imponerse este domingo en su visita al campo del Burgos con un gol (0-1) con un gol de falta de Chuki en el arranque de la segunda mitad.

Igualmente en puestos de promoción de ascenso se situaron Las Palmas, quinto, tras empatar el viernes 0-0 en el campo del Granada, y el Almería, sexto, que sumó su tercera victoria en las tres últimas jornadas al vencer el sábado por 4-2 al Zaragoza.

Un resultado que puso fin a la presencia del técnico Gabi Fernández al frente del Zaragoza, que cierra la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras contabilizar un única victoria y tres empates en las nueve primeras jornadas de competición.