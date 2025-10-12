El francés Willy Delajod arbitrará el España-Bulgaria

El equipo arbitral del partido lo completarán sus compatriotas Erwan Finjean y Brice Parinet Le Tellier en las bandas, con Jérémie Pignard realizando las labores de cuarto árbitro. En el VAR ejercerá el colegiado neerlandés Dennis Higler y como asistente estará el belga Jan Boterberg.

Delajod se convirtió en el colegiado más joven que dirigió un partido en la 'Ligue 1', máxima categoría del fútbol francés, con 25 años. Árbitro internacional FIFA desde 2020, su primer partido internacional absoluto fue precisamente en un encuentro de España ante Lituania en Leganés, marcado por un positivo en Covid sufrido por Sergio Busquets que provocó que la sub-21 de Luis de la Fuente sustituyera a la absoluta y goleara 4-0.