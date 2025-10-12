El meta Berke Ozer abandona sin permiso la concentración de Turquía

Ozer, que en el pasado encuentro de la Liga Europa detuvo tres penaltis consecutivos ante el Roma, "abandonó la concentración voluntariamente tras el regreso del equipo a Estambul", alegando su exclusión de la lista y "sin el permiso del personal técnico y administrativo", anuncia el organismo otomano.

"Como se ha reiterado en el pasado, la responsabilidad y el valor de vestir la camiseta de la selección nacional trascienden todo lo demás. Nuestra Selección Nacional es una entidad unificada que representa el honor del país, independientemente de las personas. En este sentido, la disciplina, el respeto y el espíritu de equipo son nuestros principios más fundamentales, que nunca abandonaremos", añade la TFF."

En un momento en que luchamos desinteresadamente por clasificarnos para el Mundial, un objetivo largamente anhelado durante años, y cuando la unidad y la solidaridad dentro del equipo están en su punto álgido, este comportamiento es inaceptable", añade la Federación, que anuncia la llamada en su lugar de Muhammed Şengezer, del Başakşehir, para el partido del martes ante Georgia.

Ozer, que ha negado haber salido de la concentración sin permiso, se quedó fuera de la lista para el partido en Sofía, en el que Turquía venció por 1-6. El italiano Vincenzo Montella, seleccionador del equipo otomano, alineó como guardameta titular a Ugurcan Cakir, del Galatasaray, y en el banquillo estuvieron Mert Gunok (Besiktas) y Altay Bayindir (Manchester United).

El guardameta del Lille, dos veces internacional, denunció en sus redes sociales decisiones "no motivadas por el rendimiento" y "con el deseo de ganar" y recalcó que no se marchó sin permiso.

La selección de Turquía ocupa la segunda posición del grupo E de clasificación para el Mundial 2026 con seis puntos en tres partidos, a tres de España. El martes recibirá a Georgia y en noviembre jugará también en casa ante Bulgaria y en el feudo georgiano.