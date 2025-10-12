Gómez dice que Paraguay busca crecer con los amistosos para "seguir haciendo historia"

"Lo que nosotros queremos es seguir creciendo, llegar de buena forma para seguir haciendo historia y llegar lo más lejos que se pueda y por qué no soñar con lo más grande que es ganar", señaló Gómez en declaraciones cedidas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), desde la ciudad de Seúl, donde enfrentarán el próximo martes a la selección de Corea del Sur en su segundo de los partidos amistosos de preparación al Mundial.

Gómez, que milita en el Palmeiras brasileño, indicó que para el encuentro contra Corea del Sur, pactado en el Estadio Mundialista de Seúl, tratarán de "implementar cosas" nuevas para poder "llegar bien" a la cita mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Paraguay viene de empatar el viernes por 2-2 ante Japón, un partido que Gómez consideró "muy parecido a lo que se va a jugar en el Mundial", y que -dijo- lo resolvieron "bien" pese a las dificultades físicas de algunos seleccionados, debido al viaje largo.

"Costó un poco, pero bueno lo más importante era seguir agregando cosas a lo que es nuestro juego. Nuestro equipo, como todos sabemos, ya tenemos una identidad de juego y a eso le estamos agregando cosas", afirmó.

Por otro lado, el defensa central del Sunderland inglés Omar Alderete reconoció que el plantel que dirige el argentino Gustavo Alfaro tiene aún "margen de mejora", tras analizar que los partidos amistosos sirven a la Albirroja para llegar al Mundial con confianza y "buena dinámica".

"Para eso sirven, para probar cosas nuevas, para agregarle cosas a la base que ya tenemos, mejorando en lo que se puede. Yo creo que todavía tenemos mucho margen de mejora", advirtió el paraguayo.

Al igual que Gómez, Alderete coincidió que quieren "soñar en grande" para llegar "lo más alto posible" en la competencia mundial.

El conjunto paraguayo también disputará amistosos contra México y Estados Unidos, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

Quince años después de su última participación mundialista (Sudáfrica 2010), la Albirroja logró su clasificación directa a la cita de 2026 en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas.