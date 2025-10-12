Los Ángeles FC paga las ausencias de Son y Bouanga y cae ante el Austin

Con Son y Bouanga concentrados con sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA, Los Ángeles FC cortó su racha de seis victorias consecutivas en la MLS.
Los angelinos sucumbieron ante un gol del joven centrocampista Owen Wolff, de 20 años, en el minuto 87.
LAFC perdió la oportunidad de superar al San Diego y se quedó en la segunda plaza en el Oeste de la MLS, en el que el Vancouver es líder.
El Austin es sexto en la misma conferencia, en puestos de acceso directo a los 'playoffs'.
