Fútbol Internacional

Los Ángeles FC paga las ausencias de Son y Bouanga y cae ante el Austin

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- Los Ángeles FC pagó caro este domingo por las bajas del surcoreano Heung Min Son y del gabonés Denis Bouanga y cayó 0-1 ante el Austin en la trigésima tercera jornada de la MLS.

Por EFE
12 de octubre de 2025 - 22:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2363

Con Son y Bouanga concentrados con sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA, Los Ángeles FC cortó su racha de seis victorias consecutivas en la MLS.

Los angelinos sucumbieron ante un gol del joven centrocampista Owen Wolff, de 20 años, en el minuto 87.

LAFC perdió la oportunidad de superar al San Diego y se quedó en la segunda plaza en el Oeste de la MLS, en el que el Vancouver es líder.

El Austin es sexto en la misma conferencia, en puestos de acceso directo a los 'playoffs'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado