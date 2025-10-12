Los Ángeles FC paga las ausencias de Son y Bouanga y cae ante el Austin

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- Los Ángeles FC pagó caro este domingo por las bajas del surcoreano Heung Min Son y del gabonés Denis Bouanga y cayó 0-1 ante el Austin en la trigésima tercera jornada de la MLS.