Cata Coll renueva con el Barça hasta 2029

Así, la portera titular del equipo de Pere Romeu, ha firmado esta misma mañana su nuevo contrato en las oficinas del club en presencia del presidente Joan Laporta, el director deportivo Marc Vivés y el responsable del fútbol femenino, Xavi Puig.

La cancerbera balear, de 24 años es indiscutible en el combinado azulgrana, sumando la pasada temporada 40 titularidades y en la presente cinco.

Coll, que suma 17 títulos en seis temporadas como azulgrana –una de ellas cedida al Sevilla FC- acumula un total de 95 apariciones en el combinado barcelonista, y hasta en 61 de ellas ha conseguido dejar la portería a cero. Hasta el momento, solo 39 goles encajados bajo los tres palos azulgranas avalan su continuidad como culé por cuatro temporadas más.

La guardameta se ha proclamado, además, campeona mundial y de la Liga de las Naciones con la selección española.

