Colombia espera seguir creciendo y ratificar su buen momento ante una irregular Canadá

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium del pueblo estadounidense de Harrison (Nueva Jersey), adonde los suramericanos llegan motivados por el buen momento que viven tras golear 0-4 a México con una actuación muy destacada de James Rodríguez, Jefferson Lerma y Luis Díaz.

Tras ese triunfo, el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, afirmó que la clave para la preparación del Mundial de 2026 está en "hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y de personas" porque considera que le ha dado muy buenos resultados a su equipo.

"Hay que trabajar los detalles, estudiando mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido", añadió.

Para este partido se espera que Lorenzo mantenga la base del equipo que ganó a México y que consiguió la clasificación para la Copa del Mundo, que incluye a jugadores como James, Díaz, Lerma o el lateral Daniel Muñoz.

No obstante, podría dar minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en la lista final y que no jugaron ante México, como el volante Yaser Asprilla, del Girona; el goleador Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Real Betis; el lateral Andrés Román, de Atlético Nacional; y el central Yerson Mosquera, del Wolverhampton.

Canadá afronta el partido tras perder 0-1 con Australia en el estadio Saputo de Montreal y no ha logrado encontrar regularidad en sus últimos encuentros, pues en los cuatro últimos ganó dos, empató uno y cayó en otro.

"Derrota dura contra Australia, pero buen rendimiento del equipo y un público local muy animado. Ahora nos enfrentamos a una gran prueba contra Colombia. ¡No nos detendremos nunca!", expresó en Instagram el seleccionador de los norteamericanos, el estadounidense Jesse Marsch.

El seleccionador canadiense contará en este encuentro con su principal figura, el goleador Jonathan David, del Juventus, así como con otros futbolistas destacados como el delantero Tani Oluwaseyi y el volante Talon Buchanan, del Villarreal; el central Derek Cornelius, del Rangers; y el lateral Richie Laryea, del Toronto.

Sin embargo, deberá lidiar con las bajas por lesión del lateral derecho Alistair Johnston, del Celtic; el central Moise Bombito, del Niza; y el defensor Sam Adejugbe, del Vancouver Whitecaps.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Estadio: Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

Hora: 20.00 local (00.00 GMT del miércoles).