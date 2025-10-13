Con el regreso de Messi, Argentina se mide ante Puerto Rico en Miami

El encuentro, que en un principio estaba pautado para el Estadio Soldier Field de Chicago y que se mudó a Miami por la conflictividad social del primer escenario, marca un evento histórico para el ‘Huracán Azul’, que tendrá la posibilidad de enfrentarse a los vigentes campeones del mundo.

Después de ser baja para el encuentro del viernes último ante la ‘Vinotino’ y de convertir dos goles el sábado para Inter Miami en la victoria ante Atlanta United por la MLS, Lionel Messi volverá a ser titular y capitán de la Albiceleste en el duelo de este martes.

Además, el técnico Lionel Scaloni utilizará este partido para seguir probando algunos jugadores con la mira puesta en ampliar su base de posibilidades para la lista mundialista de cara a la cita del año próximo.

El defensa central de River Plate, Lautaro Rivero, el mediocampista central de Palmeiras, Aníbal Moreno, y el delantero centro también de Palmeiras, José Manuel López, son algunos nombres nuevos que se espera tengan su debut.

Tras el encuentro de este martes, los campeones del mundo tienen previsto para noviembre visitar a Angola en Luanda y están a la espera de un segundo amistoso también en territorio africano.

Por su parte, Puerto Rico tendrá su primera presentación tras ser eliminado en la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf y quedarse sin posibilidades de acceder al Mundial 2026.

El entrenador, Charlie Trout, interino en el puesto hasta enero de 2026 cuando se designará el nuevo seleccionador, buscará renovar las caras de un equipo que contará con Jeremy De León, del Hércules español.

Pese a que presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho, la joven estrella boricua de 21 años viajó a Miami y se espera que forme parte del equipo para enfrentar a la Albiceleste.

El ‘Huracán Azul’ llega a este duelo en un año muy especial para el fútbol en la isla porque la Liga Puerto Rico Pro está viviendo su primera temporada profesional, con la participación de diez equipos y la reciente inauguración de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) con edificio propio en la capital, San Juan.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lautaro Rivero y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno; Lionel Messi, Julián Álvarez y José Manuel López. Entrenador: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Nicolás Cardona, Giovanni Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Roberto Ydrach, Juan O'Neill, Gerald Díaz; Steven Echevarria, Ricardo Rivera, Jeremy De León. Entrenador: Charlie Trout.