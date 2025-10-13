De la Fuente ensaya cambios en una sesión sin Ferran Torres

Acabó con molestias Ferran Torres el partido del sábado en Elche, en el que buscó el gol de forma insistente sin éxito e incluso falló un penalti, y tras la jornada de recuperación del domingo para los titulares, se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron su dolencia.

El delantero valenciano regresa a Barcelona para ser tratado en su club de una sobrecarga muscular y se suma a las bajas de jugadores habituales con De la Fuente como Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.

El seleccionador español, que ya tenía pensado apostar por las rotaciones ante Bulgaria, juntó a todos sus jugadores disponibles en el campo principal de la Ciudad del Fútbol, donde aumentó el tiempo de calentamiento inicial, con unos minutos extra de movilidad antes de los rondos para prevenir lesiones.

Tras la diversión en varios juegos de activación, con castigo para los que perdían al tener que realizar flexiones, ya a puerta cerrada se terminó de preparar el duelo ante Bulgaria en ejercicios con balón y partidos en espacios reducidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los internacionales realizarán su última comida en la Ciudad del Fútbol y tendrán tiempo para la siesta previa al viaje a Valladolid, que realizarán por carretera en el autobús oficial de la selección desde las 18:00 horas. Se espera que sobre las 20:15 horas comparezcan ante los medios en el estadio José Zorrilla De la Fuente y Robin Le Normand.