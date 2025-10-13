El ex del Anderlecht David Hubert, nuevo entrenador de la Unión Saint Gilloise

La UGS difundió en redes sociales este lunes un vídeo de una chimenea humeante del club con la leyenda: "¡Habemus Coachus!" y poco después emitió un mensaje dándole la bienvenida a Hubert, de 37 años, quien deja el club de OHL y dirigirá a los de Bruselas este fin de semana frente al Sporting de Charleroi.

"David Hubert se incorpora a la Unión procedente del OH Leuven. Hubert asumirá los entrenamientos a partir de este lunes por la tarde y dirigirá su primer partido con la Union este sábado en el (estadio Joseph) Marien contra el Charleroi. ¡Bienvenido, míster!", indicó el club en la red social X.

El club agregó en un comunicado que Hubert militó como jugador en clubes como Genk, Gent, OH Leuven y Zulte Waregem y comenzó su carrera como entrenador con el equipo sub-18 del RSC Anderlecht, donde en septiembre de 2024 se convirtió en entrenador del primer equipo.

"Este pasado verano se incorporó al OH Leuven y ahora el joven técnico da el salto al Parque Duden", añadió la Unión Saint-Gilloise.

La UGS es actualmente líder en el campeonato belga, con 3 puntos de ventaja sobre el Brujas, y el próximo 21 de octubre recibirá al Inter en Liga de Campeones, antes de viajar a España para medirse contra el Atlético de Madrid el 4 de noviembre.