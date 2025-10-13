El presidente del Grupo Pachuca visita Oviedo para presenciar el partido ante el Espanyol

El club azul ha agendado una rueda de prensa del dueño del Real Oviedo para este martes en el Carlos Tartiere, una comparecencia en la que se espera que hable de los asuntos que han marcado las últimas horas del club azul: el despido de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión.
Jesús Martínez recogerá el viernes en nombre de la entidad azul la Medalla de Oro que la Cámara de Comercio de la capital del Principado ha concedido al Real Oviedo.
El mismo día, además, el presidente del Grupo Pachuca presenciará en las gradas del Carlos Tartiere el partido liguero ante el Espanyol (21:00 horas), y también estará presente en El Requexón para ver el partido del Vetusta -filial azul- del sábado y el encuentro del primer equipo femenino del domingo.
Se trata de la primera visita a Oviedo de Jesús Martínez desde el ascenso a Primera División cosechado el pasado mes de junio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy