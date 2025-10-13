El presidente del Grupo Pachuca visita Oviedo para presenciar el partido ante el Espanyol

Oviedo (España), 13 oct (EFE).- El presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, aterrizó este lunes en el Principado y estará los próximos días en la capital asturiana, donde presenciará el partido del viernes ante el Espanyol.