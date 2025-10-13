El Salvador se juega el todo por el todo ante Guatemala en eliminatorias de la Concacaf

La Azul y Blanco llega a este partido con la obligación de ganar y sacar los tres puntos; de lo contrario se complican sus aspiraciones de asistir a su tercera Copa del Mundo.

Los del 'Bolillo' se ubican en la tercera posición del Grupo A, con tres puntos tras perder de local, el pasado viernes, ante Panamá, que sumó 5 unidades, las mismas que el líder, Surinam.

Guatemala se encuentra en una posición más complicada, es último de grupo con 2 puntos tras empatar, en la tercera jornada de la eliminatoria (1-1) contra Surinam.

El seleccionador de El Salvador señaló que el partido ante Guatemala, que se jugará en el emblemático Estadio Cuscatlán en San Salvador, "será una final" en la que es obligatorio ganar.

"Vamos a enfrentar el partido del martes (contra Guatemala) como la final más grande", porque "si nosotros ganamos, nos volvemos a meter" en la lucha por los primeros puestos, expresó el 'Bolillo' Gómez, técnico que clasificó a Colombia para el Mundial 1998, a Ecuador para el de 2002 y a Panamá para el de 2018.

El equipo afronta nuevas bajas, el zaguero Roberto Domínguez y el volante de marca Christian Martínez, ambos lesionados tras el exigente encuentro del viernes ante Panamá.

Además, Bryan Landaverde no podrá estar disponible por acumulación de tarjetas amarillas.

Según información de Concacaf, será el partido número 77 entre ambas selecciones en todas las competencias, con ventaja histórica para Guatemala, que suma 34 victorias, por 19 triunfos salvadoreños y 23 empates.

Será la quinta vez que El Salvador reciba a Guatemala en eliminatorias mundialistas; la última visita de Guatemala a suelo salvadoreño por este torneo se dio el 7 de mayo de 2000, en la ronda 1 de la clasificación para Corea y Japón 2002, quedando empatados 1-1.

Las actuales eliminatorias de la Concacaf otorgan tres pases directos para el Mundial 2026 a cada uno de los primeros de grupo y dos plazas en la repesca internacional a los dos mejores segundos.

. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Noel Rivera, Ronald Gómez, Adán Clímaco, Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos; Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Brayan Gil y Joshua Pérez. Seleccionador: Hernán Darío Gómez (COL).

. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jonathan Franco, Stheven Robles, Óscar Santis, Rodrigo Saravia; Antonio López y Rubio Rubin. Seleccionador: Luis Fernando Tena (MEX).

Hora: 20.00 local (02.00 GMT del miércoles).

Estadio: Cuscatlán, en San Salvador.