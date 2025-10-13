Ferran Torres sufre una sobrecarga muscular y estará disponible ante el Girona

El jugador valenciano se ha sometido a una serie de pruebas este lunes que han determinado la existencia de una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin que exista ninguna lesión asociada.

El informe de los servicios médicos del club catalán ha especificado que el jugador no causa baja y seguirá con un tratamiento específico.

Diferente es el caso de Dani Olmo, también de baja en la concentración de la selección española, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva" y que sí le supondrá no participar en algunos encuentros, aunque no lo ha especificado el parte médico.