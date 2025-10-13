Gattuso: "Respeto a los aficionados que protestarán fuera del estadio"

"Son imágenes preciosas (alto el fuego), lo hemos comentado entre todos en la concentración. Estamos muy contentos. Damos las gracias a los 10-11 mil aficionados que estarán en las gradas, pero también respeto a los que están fuera protestando. Lo siento por las muchas familias que querían venir", comentó en rueda de prensa.

Por el momento, las entradas vendidas en el Bluenergy Stadium de Údine (norte) son poco más de 9.000. Se esperan unos 100 aficionados israelíes.

Para el partido, Italia desplegará un amplio dispositivo de seguridad que garantice su disputa, aunque hay previstas protestas antes del enfrentamiento.

"Las imágenes de la liberación de los rehenes han sido preciosas, estamos muy contentos por lo que está pasando. Lo importante es que la guerra se ha interrumpido, personalmente estoy muy feliz por ello. Es bonito ver a gente que vuelve a abrazar a sus hijos y a otros que por fin pueden volver a casa. Viva la paz, esperemos que sea eterna", añadió Rino Gattuso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo deportivo, el partido ante Israel es fundamental para Italia, pues una victoria asegura al menos la repesca. Además, mantiene vivo el sueño de ir directamente al Mundial, aunque para eso tendría que ganarlo todo (Israel, Moldavia y Noruega) y golear para superar la diferencia de goles de Noruega (+26) o ganarlo todo igualmente y esperar que los noruegos no ganen a Estonia.

"Tenemos un partido que jugar y debemos concentrarnos en él: aún no estamos en los play-offs (repesca) y hay que ganar", recordó Gattuso.

En la ida, Italia superó por 4-5 a Israel en un partido surrealista, cargado de goles y descontrol. "Nos marcaron cuatro goles, porque arriba tienen calidad y cometimos el error de traerlos a nuestra área. Haremos algunas elecciones diferentes con respecto al partido de ida y también a las del partido contra Estonia, eso es seguro", recordó.

Al seleccionador italiano no le gusta en exceso jugar con línea de 3 centrales.

"La formación en el futuro puede depender de las características de los rivales a los que nos enfrentemos en cada momento. Tengo que dejar a un lado mi ego, aunque no me gusta jugar con una defensa de tres. Sin embargo, lo único que importa es que el equipo se sienta cómodo, en las mejores condiciones posibles para rendir bien", explicó.

No podrá contar para el trascendental duelo ni con Moise Kean, delantero del Fiorentina, lesionado, ni con Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán, sancionado por tarjetas amarillas.

"Veo a chicos con ganas, Bastoni y Kean querían quedarse en el equipo y hoy han vuelto a sus ciudades. Ahora tenemos a nuestra disposición otros jugadores en los que creemos firmemente", destacó.